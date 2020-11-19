До деоккупации Крыма: в Конгрессе США проголосовали против возвращения России в G7

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах "Большoй семeрки" (G7). Документ запрещает использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях "поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ".

Об этом пишет "Голос Америки".

Согласно законопроекту, восстановление G8 возможно только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что Россия, "прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС", полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, "прекратила незаконную оккупацию Крыма.., Южной Осетии и Абхазии" и "вывела свои войска и вооружения из Приднестровья".

Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат, где большинство сейчас принадлежит республиканцам.

В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись главе государства.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7 и напомнил, что РФ была исключена из G7 из-за оккупации украинского Крыма.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп не планирует проводить очный саммит G7 до конца этого года.