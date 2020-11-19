Трамп не готовится к саммиту G7 в этом году

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить очный саммит G7 до конца этого года. Работы над подготовкой саммита не ведутся.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, Трамп до сих пор так и не принял окончательного решения о проведении саммита, хотя остается не так много времени до того, как он должен передать власть победителю на президентских выборах в США Джо Байдену.

Три дипломатических источника заявили, что администрация Трампа не объявила о сроках или повестке дня возможного саммита G7. Хотя онлайн-встреча еще возможна, работа над каким-либо совместным заявлением не велась. Этот процесс обычно занимает несколько месяцев.

Ранее Трамп говорил, что рассматривает возможность провести саммит G7 после всеобщих выборов в США.

Трамп заявил, что непременно пригласил бы на саммит G7 российского президента Владимира Путина.

Напомним, ранее саммит лидеров G7 был перенесен на сентябрь.