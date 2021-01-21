Денисова о передаче пленных: их число и местонахождение неизвестны

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о ходе передачи пленных со стороны боевиков. Сейчас их местонахождение неизвестно.

Об этом она сообщила на своем Telegram-канале.

По ее словам, число граждан, которых планируют передать Украине, постоянно меняется. Где они сейчас находятся, также неизвестно.

"Сейчас действительно подтверждены два маршрута, по которым может состояться процесс передачи - через КПВВ "Майорское" и по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Киев", - сообщила она.

"Восточная правозащитная группа" на своей странице в Facebook сообщила, что вчера спецконвои боевиков вместе с удерживаемыми лицами последовали по направлению в Ростов.

По их данным, если президент Украины Владимир Зеленский и СБУ дадут согласие, то процесс передачи будет происходить на КПВВ "Майорск". Второй маршрут является запасным - из Минска их должен будет забрать народный депутат Виктор Медведчук.

"На сегодняшний день, мобильная связь родственников с помилованными прервана со вчерашнего дня. Родственникам сообщили, что их близкие уже помилованы и находятся на свободе", - сообщили в организации.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что решение о передаче пленных нардепу Виктору Медведчуку грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

В комментарии РБК-Украина глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что это политическое шарлатанство, которое никаким образом не причастно к решению вопроса.

Ранее боевики пообещали передать Украине 9 человек, украинский омбудсмен после этого сообщила, что не может назвать имена этих людей, пока они не будут доставлены в Украину.