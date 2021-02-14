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"Демократия хрупка": Байден отреагировал на решение по импичменту Трампа

Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. Байден считает его напоминанием о том, что "демократия хрупка", и каждый американец обязан защищать правду.

Об этом пишет Reuters.

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Заявление президент США сделал через несколько часов после того, как Сенат не смог набрать две трети голосов, необходимых для импичмента Трампа.

"Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка", - сказал Байден.

Ранее Трамп также опубликовал заявление после того, как Сенат не смог утвердить его импичмент. Он назвал процесс импичмента "величайшей охотой на ведьм".

Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа.

За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 - республиканцы), против - 43. Для импичмента не хватило еще 10 голосов.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне 6 января, которые устроили его сторонники, а также об их вторжении в Капитолий.

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Новости Украины импичментДжозеф БайденДональд Трамп
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