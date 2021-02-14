"Демократия хрупка": Байден отреагировал на решение по импичменту Трампа

Президент США Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. Байден считает его напоминанием о том, что "демократия хрупка", и каждый американец обязан защищать правду.

Об этом пишет Reuters.

Заявление президент США сделал через несколько часов после того, как Сенат не смог набрать две трети голосов, необходимых для импичмента Трампа. "Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка", - сказал Байден.