ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сенат США провалил голосование по второму импичменту Трампа

Новина українською → Вашингтон, Суббота 13 февраля 2021 22:48
Сенат США провалил голосование по второму импичменту Трампа Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Роман Тверденко

Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.

Об этом стало известно в ходе трансляции заседания Сената на телеканале C-SPAN.

За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 - республиканцы), против - 43. Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.

Трамп был первым президентом в истории США, которому дважды объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать минимум 67 голосов или две трети от всего количества сенаторов.

В 2019-20 году Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и препятствии правосудию. Тогда представление на импичмент прошло Палату представителей, но также не было положительно проголосовано в Сенате.

Изначально в субботу, 13 февраля, сенаторы большинством голосов поддержали предложение обвинения пригласить свидетелей на дачу показаний, что затянуло бы слушания. Но в итоге стороны договорились не прибегать к этой процедуре. И перешли к завершающим речам и итоговому голосованию по делу.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Сенат США
NEWS
Стреляли из гранатометов: боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе
Стреляли из гранатометов: боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир