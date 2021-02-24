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Дело ПриватБанка: для бывшего топ-менеджера Яценко просят арест с залогом

Автор: Олег Черныш

По делу "ПриватБанка" для Владимира Яценко - экс-первого замглавы правления банка - просят содержание под стражей с возможностью выхода под залог. Сегодня Высший антикоррупционный суд рассмотрит меру пресечения.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Мы просим меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога", - сообщил источник.

При этом размер залога не уточняется. Заседание по избранию меры пресечения для Яценко начнется сегодня в 18:00.

Напомним, на этой неделе Владимира Яценко украинские правоохранители буквально сняли с чартерного рейса, когда он уже летел из Днепра в Вену. Но самолет развернули, посадили в Борисполе, после чего стало известно о том, что Яценко готовили подозрение.

На сегодня, помимо него, подозрения объявили бывшему главе правления банка Александру Дубилету, а также экс-начальнику департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной. При этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что это только начало и в деле "ПриватБанка" скоро будут новые подозрения.

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Новости Украины ПриватБанкмера пресеченияантикоррупционный суд
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