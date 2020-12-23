Дело Маркива: Украина не позволит России задействовать механизмы Интерпола
В Украине ответили на росийское обвинение украинского нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве. В МВД Украины назвали это преследованием.
Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал на странице в Facebook.
По его словам, это очередное свидетельство причастности именно России к информационно-психологической операции по уголовно-судебному преследованию украинца.
"Хотя МВД Украины и не позволит использовать для политически мотивированного преследования механизмы INTERPOL HQ, все равно Виталию придется не выезжать пока за границу", - написал он.
РФ обвиняет украинца в убийстве российского гражданина Андрея Миронова и итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Сегодня следствие Росии предъявило военнослужащему обвинение.
Напомним, в ноябре апелляционный суд в Милане полностью оправдал Маркива после того, как первая инстанция приговорила его к 24 годам лишения свободы. Он уже вернулся в Украину.