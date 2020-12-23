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Дело Маркива: Украина не позволит России задействовать механизмы Интерпола

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 15:17
Дело Маркива: Украина не позволит России задействовать механизмы Интерпола Фото: Виталий Маркив (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине ответили на росийское обвинение украинского нацгвардейца Виталия Маркива в убийстве. В МВД Украины назвали это преследованием.

Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал на странице в Facebook.

По его словам, это очередное свидетельство причастности именно России к информационно-психологической операции по уголовно-судебному преследованию украинца.

"Хотя МВД Украины и не позволит использовать для политически мотивированного преследования механизмы INTERPOL HQ, все равно Виталию придется не выезжать пока за границу", - написал он.

РФ обвиняет украинца в убийстве российского гражданина Андрея Миронова и итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Сегодня следствие Росии предъявило военнослужащему обвинение.

Напомним, в ноябре апелляционный суд в Милане полностью оправдал Маркива после того, как первая инстанция приговорила его к 24 годам лишения свободы. Он уже вернулся в Украину.

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