Данилов о санкциях против каналов Козака: это нужно, чтобы сохранить Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что санкции против телеканалов нардепа Тараса Козака были введены, чтобы сохранить Украину. Так он отреагировал на критику решения о введении санкций со стороны международных федераций журналистов (International и European Federation of Journalists).

Соответствующее заявление Данилов обнародовал в Facebook.

"На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что обеспокоенность, которую выражают международные и национальные организации, которые занимаются защитой свободы слова, ожидаемы и понятны. Однако призвал журналистские институты не делать поверхностные оценки данной ситуации.

"Как сказано в заявлении International и European Federation of Journalists, "запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах". В связи с этим хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым - война", - добавил Данилов.

Он заявил, что Россия использует против Украины все технологии информационной войны, которые никоим образом "не соответствуют международно-правовым стандартам".

"Одним из орудий гибридной оружия России в борьбе против Украины являются телевизионные ресурсы, финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, во вторник президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Тараса Козака. Они включают блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет.

Подробнее о ситуации вокруг введения санкций против телеканалов, читайте в материале РБК-Украина "Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше".