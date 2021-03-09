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Данилов: английский должен стать вторым языком в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 11:40
Данилов: английский должен стать вторым языком в Украине Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что английский должен стать вторым языком в Украине. По его мнению, знание английского является залогом украинской независимости.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30".

"К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации", - заявил Данилов.

По его словам, ранее украинские политики заигрывали с русским языком и "копали яму", в которой сегодня оказалась Украина. А Москва на сегодня именно русским языком транслирует свои нарративы на территорию бывшего Советского Союза.

"Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать", - добавил Данилов.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Украина не боится реакции президента России Владимира Путина на санкции против Виктора Медведчука.

Кроме того, он отметил, что в Украине могут ограничить полномочия нардепа двумя сроками.

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