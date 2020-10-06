COVID-19, Донбасс, реформы и МН-17: о чем Украина и ЕС договорились на саммите

Лидеры Европейского союза и Украины опубликовали совместное заявление по итогам очередного саммита Украина-ЕС, который состоялся 6 октября в Брюсселе. Среди прочего, стороны договорились о совместной борьбе с пандемией, подчеркнули важность дальнейших реформ в Украине и других аспектах двустороннего сотрудничества.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейского совета.

Совместная борьба с пандемией коронавируса

Украина и ЕС договорились сотрудничать в борьбе с коронавирусом и его последствиями.

"Мы выразили готовность сотрудничать, чтобы сделать доступ к будущей вакцине против COVID-19 глобальным общим благом по доступным ценам. Мы признали эту глобальную солидарность, сотрудничество и эффективная многосторонность необходимы как никогда для победы над вирусом, а также для обеспечения устойчивого экономического подъема", - говорится в сообщении.

Для этого предусмотрен пакет поддержки в размере 190 миллионов евро и программа макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.

Важность макрофинансовой стабильности

В ЕС акцентировали внимание на поддержании макроэкономической стабильности Украины, выполнении обязательств перед МВФ и реализации всей среднесрочной структурной политики, согласованной в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, а также сильного и независимого Национального банка Украины.

Противодействие информационным угрозам, в том числе из РФ

ЕС будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, в том числе путем укрепления независимых СМИ и стратегических коммуникаций в области медиаграмотности, чтобы укрепить устойчивость Украины.

"Мы подчеркнули важную роль гражданского общества, молодежи и независимых СМИ во всех сферах общественной и политической жизни, в том числе в контексте кампаний дезинформации против ЕС и Украины, в том числе со стороны России. ЕС и Украина договорились начать кибердиалог", - говорится в сообщении.

Шаги по установлению мира на Донбассе

В ЕС подтвердили полную поддержку усилий нормандского формата, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Мы приветствовали возобновление участия сторон на Нормандском саммите в Париже в декабре прошлого года и подчеркнули важность реализации этих мер, с учетом полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, подчеркнув ответственность России в этом отношении", - говорится в сообщении.

В ЕС призвали Россию полностью взять на себя ответственность за прекращение огня на Донбассе, использовать свое значительное влияние на боевиков, которых она поддерживает.

Также в ЕС осудили действия РФ по предоставлению российского гражданства людям на оккупированных территориях Донбасса, которые получают его в упрощенном порядке в нарушение Минских соглашений.

Стороны также договорились продолжить сотрудничество для устранения социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта, подчеркнув необходимость обеспечения водоснабжения, электричества и газа через линию разграничения, облегчения передвижения людей и товаров.

"ЕС готов и дальше поддерживать инклюзивный подход Украины к своим гражданам в пострадавших районах и играть ведущую роль в усилиях по восстановлению страны, в том числе в определенных районах Донецкой и Луганской областей, после выполнения Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Расследование авиакатастрофы

Дальнейшие реформы

Напомним, президент Владимир Зеленский на саммите сказал, что Европейский союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.

Кроме того, глава государства заявил, что безвизовому режиму с Евросоюзом ничего не угрожает.