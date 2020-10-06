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Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский

Новина українською → Брюссель, Вторник 06 октября 2020 19:52
Безвизу Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Европейским союзом ничего не угрожает. Он также заверил, что Украина все критерии для сохранения безвиза.

Об этом президент заявил на саммите Украина - ЕС.

"Также партнеры из ЕС заверили, в безвизу с ЕС ничего не угрожает и Украина выполняет все критерии и как только позволит эпидемиологическая ситуация, украинцы снова смогут планировать свои поездки в Европу", - сказал Зеленский.

Напомним, накануне ряд европейских депутатов пригрозили отменой безвизового режима украинским олигархам и политикам из-за провала в борьбе с коррупцией.

В то же время заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заверила, что нет угрозы отмены безвизового режима с Европейским союзом для всех украинцев.

Кроме того, посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал в интервью РБК-Украина, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

В Верховной раде Украины ждут от Брюсселя четкую юридическую позицию по этому вопросу.

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