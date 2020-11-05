Бюджет-2021: сколько Украина закладывает на борьбу с COVID-19

Верховная рада Украины готовится проголосовать в первом чтении проект бюджета-2021, который предусматривает выделение 19,4 млрд гривен на борьбу с COVID-19. При этом деньги закладываются и на вакцинацию.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному на сайте Рады.

Согласно документу, расходы на здравоохранение в 2021 году составят 156,2 млрд гривен. На реализацию программы медицинских гарантий учтено 123,4 млрд гривен и в этот пакет входят средства на реагирование на эпидемию COVID-19.

Отметим, в сентябре министр финансов Сергей Марченко отмечал, что в пакете борьбы с COVID-19 будет предусмотрено 16 млрд гривен - предоставление услуг в рамках программы медицинских гарантий. К первому чтению сумму скорректировали до 15,8 млрд.

Кроме того, 2,6 млрд гривен направят на вакцинацию населения от COVID-19. Также на борьбу с эпидемией и ее последствиями во время учебного процесса в школах направят еще 1 млрд гривен. Предполагается, что эти средства дадут учителям на обустройство рабочих мест для дистанционного обучения.

При этом расходы в 2021 могут вырасти.

"В случае продления карантина расходы на борьбу с COVID-19 могут вырасти", - заявил сегодня в Верховной раде глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Напомним, ранее ученые презентовали результаты доклинических исследований украинского кандидата в вакцины против COVID-19.

Как писало РБК-Украина, Киев получит вакцину от коронавируса собственного производства через год.