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Кто будет послом США в Украине: генерала Дейтона не отправят, будет новый кандидат

Новина українською → Киев, Понедельник 25 января 2021 12:58
Кто будет послом США в Украине: генерала Дейтона не отправят, будет новый кандидат Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Новый президент США Джо Байден не отправит отставного генерала Кейта Дейтона послом Соединенных Штатов Америки в Киев. Ищут новую кандидатуру.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас американцы в поиске кандидата.

"Был генерал Дейтон. Уже почти завершалась процедура, но пока мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу и администрация Байдена будет искать новую кандидатуру", - заявил он.

Ранее сообщалось, что украинская власть решила сменить посла Украины в США. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил на эту должность Оксану Маркарову.

Она занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 года в правительстве Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

Напомним, посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что украинская сторона работает над реализацией приглашению президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев. Также рассматривается возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

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Кто будет послом США в Украине: генерала Дейтона не отправят, будет новый кандидат
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Кто будет послом США в Украине: генерала Дейтона не отправят, будет новый кандидат
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