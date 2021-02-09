БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен

"В 2021 году ожидается поставка военной продукции на сумму более 10 миллиардов гривен", - отметил министр.

По его словам, осуществленные в 2020 году заказы (заключенные контракты) уже позволяют ВСУ получить в этом году:

10 млн штук боеприпасов,

3300 ракетно-артиллерийских систем,

2700 приборов разведки и наблюдения,

более 320 автомобилей,

более 60 бронетранспортеров и бронированных машин,

около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов,

шесть самолетов.

В этом году Минобороны сфокусирует свое внимание на адаптации механизма закупок военной продукции под требования закона "Об оборонных закупках".

Таран обратил внимание, что производство вооружения имеет длительный производственный цикл, к примеру, те же высокотехнологичные комплексы изготавливаются более одного года.

"Профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму свыше 10 млрд гривен, мы обеспечили партнеров оборотными средствами, что, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса", - подытожил глава министерства.