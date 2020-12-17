Лаврову в Боснии подарили икону из Луганска. Украина требует объяснений

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита в Боснию и Герцеговину подарили вывезенную из Луганска старинную икону. Украина требует объяснений, как икона попала в страну из оккупированного на сегодня города и почему ее отдали Лаврову.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, в МИД осведомлены о ситуации.

"Посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также украинская сторона ожидает встреча с официальными представителями МИД БиГ. Встреча должна состояться в ближайшие дни", - отметил Николенко.

Он также подчеркнул, что от Сараево требуют разъяснений, как икона оказалась в этой стране и какие обстоятельства побудили подарить ее российскому министру.

Отметим, боснийские СМИ сообщили, что глава Республики Сербской (регион в Боснии и Герцеговине) Милорад Додик на встрече с Лавровым 12 декабря подарил ему икону. Оказалась, что этой позолоченной иконе около 300 лет, ее вывезли из Луганска, а на печати указана, что это собственность УССР.

Фото: подаренная Лаврову икона (агентство Срна)

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии еще одному боевику так называемых "ЛДНР" выдвинули обвинения. Ему за участие в боевых действиях грозит до 16 лет тюрьмы.

А в сентябре в Боснии и Герцеговине задержали мужчину по подозрению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне боевиков.