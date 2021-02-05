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Боррель надеется на регистрацию российской вакцины от COVID в ЕС

Автор: РБК-Украина

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель надеется на регистрацию российской вакцины от COVID в ЕС. По его словам, это позволит сократить дефицит вакцины в Европе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

По его словам, разработка российских ученых будет полезной для всего человечества, поскольку появился еще один инструмент для борьбы с пандемией. Он также заявил, что был рад прочитать отчет об эффективности "Спутника V" в журнале Lancet.

"Надеюсь, теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-участницах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку у нас не хватает вакцины. Еще раз поздравляю с успехом российских ученых", - добавил Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия может начать вакцинацию российским COVID-препаратом на следующей неделе.

Отметим, граждане Украины уже вакцинируются российской вакциной. В частности, кампания давно проводится в оккупированном Крыму, и на этой неделе началась в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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