ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Безвізу України з ЄС нічого не загрожує, - Зеленський

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 06 жовтня 2020 19:52
Безвізу України з ЄС нічого не загрожує, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що безвізового режиму з Європейським союзом нічого не загрожує. Він також запевнив, що Україна всі критерії для збереження безвізу.

Про це президент заявив на саміті Україна - ЄС.

"Також партнери з ЄС запевнили, в безвізу з ЄС нічого не загрожує і Україна виконує всі критерії і як тільки дозволить епідеміологічна ситуація, українці знову зможуть планувати свої поїздки в Європу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні низка європейських депутатів пригрозили скасуванням безвізового режиму українським олігархам і політикам через провал у боротьбі з корупцією.

Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запевнила, що немає загрози скасування безвізового режиму з Європейським союзом для всіх українців.

Крім того, посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.

У Верховній раді України чекають від Брюсселя чітку юридичну позицію з цього питання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Безвиз
NEWS
У Луганській області ліквідовано найбільший осередок пожежі
РБК-Українаінформаційне агентство У Луганській області ліквідовано найбільший осередок пожежі
DAILY
Американський генерал Бен Ходжес: Росія все ще дуже сильно впливає на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Американський генерал Бен Ходжес: Росія все ще дуже сильно впливає на Україну