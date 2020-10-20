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Безвизовому режиму с Европой ничего не угрожает, - Зеленский

Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает. Он заверил в продолжении сотрудничества с европейскими партнерами.

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Об этом он сказал в ходе своего послания к Верховной раде.

"Безвизовому режиму с Европой ничего не угрожает. Кто бы что ни говорил. Это касается и сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы продолжаем, так же как и с Всемирным банком, так же как с ЕБРР", - заявил Зеленский.

Подчеркнем, ранее в открытом письме от трех евродепутатов, адресованном главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, говорилось, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может грозить отмена безвизового режима с Евросоюзом.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина заверила, что угрозы отмены безвизового режима с Европейским союзом для всех украинцев нет. Таким образом она прокомментировала это письмо.

Также ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал в интервью РБК-Украина, что ЕС будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийБезвизовый режимВерховная Рада