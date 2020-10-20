ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Безвизовому режиму с Европой ничего не угрожает, - Зеленский

Новина українською → Украина, Вторник 20 октября 2020 11:30
Безвизовому режиму с Европой ничего не угрожает, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает. Он заверил в продолжении сотрудничества с европейскими партнерами.

Об этом он сказал в ходе своего послания к Верховной раде.

"Безвизовому режиму с Европой ничего не угрожает. Кто бы что ни говорил. Это касается и сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы продолжаем, так же как и с Всемирным банком, так же как с ЕБРР", - заявил Зеленский.

Подчеркнем, ранее в открытом письме от трех евродепутатов, адресованном главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, говорилось, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может грозить отмена безвизового режима с Евросоюзом.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина заверила, что угрозы отмены безвизового режима с Европейским союзом для всех украинцев нет. Таким образом она прокомментировала это письмо.

Также ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал в интервью РБК-Украина, что ЕС будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Безвизовый режим Верховная Рада
NEWS
Коронавирус, Донбасс и аудит государства: о чем говорил Зеленский в Раде
РБК-Украинаинформационное агентство Коронавирус, Донбасс и аудит государства: о чем говорил Зеленский в Раде
DAILY
Битва за Киев: кто сразится с Кличко за власть в столице
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Киев: кто сразится с Кличко за власть в столице