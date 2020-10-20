ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Безвізовому режиму з Європою нічого не загрожує, - Зеленський

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 жовтня 2020 11:30
Безвізовому режиму з Європою нічого не загрожує, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що безвізовому режиму України з Європейським союзом нічого не загрожує. Він запевнив у продовженні співпраці з європейськими партнерами.

Про це він сказав у ході свого послання до Верховної ради.

"Безвізовому режиму з Європою нічого не загрожує. Хто б там що не казав. Це стосується і співпраці з Міжнародним валютним фондом, яку ми продовжуємо, так само як і зі Світовим банком, так само як з ЄБРР", - заявив Зеленський.

Підкреслимо, раніше у відкритому листі від трьох євродепутатів, адресованому главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, говорилося, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом.

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна запевнила, що загрози скасування безвізового режиму з Європейським союзом для всіх українців немає. Таким чином вона прокоментувала цей лист.

Також раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що ЄС буде стежити за антикорупційною інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Безвізовий режим Верховна Рада
NEWS
Коронавірус, Донбас та аудит держави: про що говорив Зеленський в Раді
РБК-Українаінформаційне агентство Коронавірус, Донбас та аудит держави: про що говорив Зеленський в Раді
DAILY
Битва за Київ: хто битиметься з Кличком за владу в столиці
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Київ: хто битиметься з Кличком за владу в столиці