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Белый дом возобновил подписку на крупнейшие СМИ. Трамп называл их "fake news"

Автор: РБК-Украина

Белый дом при президенте Джо Байдене возобновил подписку на The New York Times и Washington Post. Его предшественник Дональд Трамп отменил ее, поскольку обвинял эти СМИ в распространении фейков.

Об этом пишет The Hill.

По данным газеты, первые экземпляры прибыли в четверг утром, в первый полный рабочий день Байдена на посту президента.

Отметим, Трамп отменил подписку на две крупнейшие газеты США в октябре 2019 года из-за своей давней вражды с медиа. В то время Трамп характеризовал их как "fake news".

За годы его правления в The New York Times и Washington Post произошел всплеск подписчиков и читательской аудитории, что сделало их репортеров медийными звездами. Как правило, эти газеты уделяли большое внимание фактчекингу заявлений Трампа и нередко уличали его во лжи.

На первой пресс-конференции новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что одним из ее главных приоритетов будет "восстановление доверия с американским народом".

"Когда президент Байден попросил меня выступить в этой роли, мы говорили о важности восстановления правды и прозрачности в зале для брифингов, и он попросил меня убедиться, что мы будем информировать обо всей политике администрации Байдена-Харрис и о работе команды", - добавила Псаки.

Напомним, ранее Байден ужесточил ограничения на въезд в США. В частности, приезжих будут отправлять на карантин.

Кроме того, США при нем уже приостановили строительство стены на границе с Мексикой.

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Новости Украины Джозеф БайденБелый домДональд Трамп