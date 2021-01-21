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Байден ужесточил ограничения на въезд в США. Будут отправлять на карантин

Новина українською → Вашингтон, Четверг 21 января 2021 22:50
Байден ужесточил ограничения на въезд в США. Будут отправлять на карантин Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден подписал указ об усилении ограничений на въезд на территорию Соединенных Штатов. После прибытия в США из-за границы придется проходить самоизоляцию.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Также всех обязали иметь отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, 46-й президент США подписал распоряжение с требованием, чтобы люди были в масках в самолетах, поездах и морских судах.

Американский президент прибег к таким решениям для борьбы с распространением коронавируса в США, где наблюдается усиление пандемии. Байден прогнозирует, что в феврале в Соединенных Штатах количество смертей от коронавируса превысит 500 тысяч, но он заверил, что Америка победит пандемию.

Напомним, ожидалось, что сегодня президент Байден подпишет ряд указов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса в США. Как отметил сам Байден, сейчас "нельзя терять ни секунды".

Добавим, что в первый день своего президентства Байден ввел инициативу "100 дней в масках", а также вернул США во Всемирную организацию здравоохранения.

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