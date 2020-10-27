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Беларусь и Россия утвердили план совместной охраны границ

Новина українською → Минск, Вторник 27 октября 2020 12:47
Беларусь и Россия утвердили план совместной охраны границ Фото: военные РФ (facebook com mod mil rus4)
Автор: Анастасия Рокитна

Военные Беларуси и Российской Федерации утвердили план двустороннего сотрудничества на 2021 год. В частности, они договорились о совместной охране границ Союзного государства.

Об этом сообщает "БелТА".

Сегодня прошло заседание совместной коллегии Министерств обороны Беларуси и России.

Подписаны постановления о проведении совместных специальных учений, о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО.

Стороны подписали ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Беларуси.

Напомним, в украинском СНБО заявили, что Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь.

При этом у президента РФ Владимира Путина ранее заявляли, что пока не видят смысла во введении войск в Беларусь. Российскому президенту не потребуется согласие Совета Федерации, если он примет решение ввести войска в Беларусь.

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