Украина и Хорватия обсудили ситуацию на Донбассе. Стороны пришли к выводу, что базой для реинтеграции Донбасса может стать хорватская модель.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Министр временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников провел встречу с Йошко Моричем - заместителем министра внутренних дел Хорватии 1991-2000 годов, заместителем главы Национального комитета по реализации программы установления доверия, ускоренного возвращения и нормализации жизни в пострадавших от войны районах Республики Хорватия в 1998 году.

Также он провел встречу с другими авторами и организаторами государственной политики мирной реинтеграции оккупированных территорий Хорватии.

Хорватские политики назвали ключевые составляющие безопасной реинтеграции: демилитаризация и безопасность, введение переходного периода, обеспечение обновления имущественных прав, социально-гуманитарная политика, примирение между населением.

"В рамках общения украинская и хорватская делегации пришли к выводу, что хорватский опыт безопасной реинтеграции может стать базой для украинского, но модель такой реинтеграции в Украине должна быть своя", - говорится в релизе.

Хорватская сторона считает необходимым принять закон об амнистии. По словам хорватских политиков, все, кто совершал военные преступления, должны быть привлечены к ответственности.

Отметим, Хорватия, которая председательствует в Совете ЕС, приветствует соглашение о прекращении огня на Донбассе.

Напомним, с 27 июля на Донбассе вступил в силу режим полного прекращения огня.