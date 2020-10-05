Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Новолуганского
С начала текущих суток, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе был зафиксирован один вражеский обстрел. Боевики обстреляли позиции вблизи Новолуганского.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, неприцельный вражеский обстрел по окрестностям Новолуганска был совершен из подствольного гранатомета.
Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения наблюдается тишина.
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военными.
"Подразделения Объединенных сил добросовестно выполняют задачи по назначению и находятся наготове к адекватному реагированию на любые провокации противника", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 октября боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим "тишины".
Кроме того, сегодня возобновил работу КПВВ "Станица Луганская". Он будет работать по осеннему графику.
1 октября КПВВ "Станица Луганская" временно приостановил свою работу в связи с масштабными пожарами в Луганской области.