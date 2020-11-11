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Армянский парламент соберется на внеочередное заседание по отставке Пашиняна

Автор: РБК-Украина

Национальное собрание (парламент) Армении сегодня проведет внеочередное заседание, оно будет посвящено отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Заседание начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Об этом заявил представитель партии Армянская революционная федерация (Дашнакцутюн) Ишхан Сагателян, передают "Новости Армении".

По его словам, внеочередное заседание созвано по требованию фракций "Процветающая Армения" и "Светлая Армения". Он также призвал протестующих в Ереване потребовать от депутатов правящего блока принять участие в этом заседании.

"Если хотя бы половина из 88 депутатов "Моего шага" примет участие в заседании, оно будет полномочным", - заявил Сагателян.

Напомним, ранее оппозиция выступила с требованием импичмента Пашиняна, а также дала ему время до полуночи, чтобы он ушел в отставку добровольно.

В Армении продолжаются акции протеста против капитуляции в Нагорном Карабахе. Акции и столкновения начались после того, как Пашинян подписал соглашение о перемирии в регионе, согласно которому почти все территории постепенно передадут Азербайджану, а перемирие будут контролировать российские миротворцы.

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Новости Украины отставкаАрменияНикол Пашинян