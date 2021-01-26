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Арахамия пригрозил нардепам от СН. Могут исключить, если не поддержат закон о референдуме

Автор: Владислав Красинский

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил народным депутатам исключением, если они не будут голосовать за закон о референдуме. Закон должны рассмотреть на этой неделе.

Эту информацию РБК-Украина подтвердила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В частности, она подтвердила, что Арахамия сообщил в фракционном чате, что будет поднимать вопрос исключения тех народных депутатов, которые не будут голосовать за закон о референдуме.

"Действительно, такое сообщение глава фракции написал в фракционный чат. Может ставиться вопрос о такой санкции за не голосование за президентский законопроект о референдуме, который есть и в программе партии, и в программе президента", - добавила Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада может принять закон о референдуме во втором чтении 26-27 января.

Отметим, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал РБК-Украина, что это не закон о референдуме, а "закон о манипулировании общественным мнением".

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