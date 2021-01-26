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Референдум, электронный больничный и защита должников: Рада возвращается к работе

Новина українською → Киев, Вторник 26 января 2021 09:25
Референдум, электронный больничный и защита должников: Рада возвращается к работе Фото: Рада (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 26 января, Рада возвращается к работе. Нардепы планируют рассмотреть, в частности, законопроекты о референдуме и электронном рецепте.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Парламентарии во втором чтении рассмотрят закон о референдуме. Также народные избранники рассмотрят законопроект о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов, об усилении ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.

В повестке дня проект постановления о мерах относительно внедрения электронного реестра листков нетрудоспособности и законопроект по защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

Напомним, в четверг Верховная рада может принять закон для запуска вакцинации от коронавируса в Украине.

Как сообщалось ранее, в Украине вакцинация от коронавируса начнется с февраля. Сначала абсолютно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.

Отметим, министр социальной политики Марина Лазебная в пятницу расскажет о теневом рынке социальных услуг в Украине.

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