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Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Януковича

Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана. Суд назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Об этом судья заявила во время заседания.

Суд рассмотрел апелляцию адвокатов экс-президента на избрание меры пресечения ему. Жалоба защиты была удовлетворена частично, решение Печерского суда от 12 мая 2020 отменено.

"Назначить новое рассмотрение ходатайства следователя в суде первой инстанции", - огласила председательствующая судья Ольга Юрдига.

Напомним, Печерский районный суд заочно арестовал Януковича в рамках рассмотрения дела по узурпации власти.

Отметим, 24 января 2019 Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы заочно.

Так, Януковича признали виновным в том, что он обращался к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину.

Однако суд отказался признавать Януковича виновным в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушении конституционного строя, а также в публичных призывах к совершению таких действий.

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