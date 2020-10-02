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Приговор Януковичу вступил в силу

Новина українською → Киев, Пятница 02 октября 2020 16:38
Приговор Януковичу вступил в силу Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

В пятницу, 2 октября, судебный приговор экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу вступил в силу. Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты стороны защиты.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил прокурор по делу Руслан Кравченко.

"Только что Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы защиты Януковича и приговор оставил без изменений. С этого момента Янукович официально считается осужденным", - сообщил он.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы заочно.

Так, Януковича признали виновным в том, что он обращался к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину.

Однако суд отказался признавать Януковича виновным в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушения конституционного строя, а также в публичных призывах к совершению таких действий.

Сторона защиты не согласилась с решением суда в отношении Януковича и подала апелляцию.

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