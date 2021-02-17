Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление

В Украину возвращается адаптивный карантин с зонами. Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление.

Об этом он заявил на заседании правительства .

По его словам, будет четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения.

"Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации", - заявил он.

Шмыгаль отметил, что решение вступит в силу на следующей неделе.