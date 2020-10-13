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Адаптивный карантин в Украине продлят до конца года, - Шмыгаль

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство продлит карантин в Украине до конца года. Также в постановление о карантинных ограничениях внесут изменения.

Об этом он заявил на заседании правительства.

Шмыгаль отметил, что это наиболее действенный механизм для предотвращения распространения коронавируса.

"Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев", - заявил он.

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Как писало РБК-Украина, Минздрав рекомендовал продлить карантин в стране до 31 декабря.

Отметим, в Украине подтвердили 5133 новых случая коронавируса. Всего в стране заболели уже более 270 тысяч человек.

По данным Министерства здравоохранения, в четырех областях Украины больными коронавирусом пациентами заполнены более 70% больничных коек.

Ранее президент Владимир Зеленский дал ряд поручений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в августе Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 октября. С того времени ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась.

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Новости Украины карантинДенис Шмыгаль