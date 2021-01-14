Боевики ранили украинского военного на Донбассе

В четверг, 14 января, на Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранения украинский военный. Ему предоставляют медицинскую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба украинской стороны в Трехсторонней контактной группе.

"14 января около 18.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Гнутово получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говориться в сообщении.

Отмечается, что его состояние оценивается как стабильное.

"Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в районе операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.

Кроме того, 13 января в зоне ООС на Донбассе зафиксированы шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Как писало РБК-Украина, 12 января боевики на Донбассе 11 раз обстреливали украинские позиции. В результате вражеских обстрелов был ранен боец ООС.