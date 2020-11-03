Зеленский не исключает роспуск Рады, а в Вене произошли теракты: новости за 2 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к нардепам от "Слуги народа", террористы атаковали сразу шесть локаций в Вене, в центре Киева мужчина угрожал подорвать ресторан "Катюша". Подробнее о том, что произошло в понедельник, 2 ноября, - в материале РБК-Украина

Зеленский не исключает роспуск Рады из-за разногласия по КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что последние решения Конституционного суда являются прямым и быстрым путем к кровопролитию в стране. Об этом он заявил в обращении к нардепам от "Слуги народа" перед заседанием фракции. На заседании фракции он призвал уволить судей КСУ.

В "Слуге народа" пока не решили, поддержат ли увольнение судей КСУ

В эфире программы "Свобода слова" президент заявил, что отказ "Слуги народа" от поддержки его решения относительно увольнения судей Конституционного суда может стать причиной для роспуска Верховной рады.

Террористы атаковали несколько объектов в Вене

Террористы атаковали сразу шесть локаций в столице Австрии Вене. Стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в центре Вены. Стреляли в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Правоохранители сообщили, что преступников несколько, они вооружены автоматами. Известно, что погиб полицейский. Австрийские журналисты сообщают, что погибли семь человек. Но полиция пока подтвердила, что жертвами теракта стали три человека. Несколько, в том числе полицейский, получили ранения. Как минимум четверо подозреваемых были задержаны.

Джихадисты заявили о своей причастности к нападениям.

В Минздраве назвали число больных за сутки, при котором в Украине введут локдаун

В Министерстве здравоохранения назвали суточное количество больных COVID-19, при котором в Украине введут локдаун. При 20 тысячах больных в стране на 100% заполнятся койкоместа. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "1 + 1".

Таким образом, Минздрав снова повысил планку заболеваемости в сутки, при которой в стране возможен полный локдаун.

Больницы Ужгорода заполнены на 100%, тяжелобольных везут в другие районы, - ОГА

По состоянию на сегодня больницы Ужгорода на 100% заполнены пациентами с коронавирусом. В связи с этим тяжелобольных госпитализируют в больницы других районов Закарпатской области.

При этом мэр Ужгорода Богдан Андреев выступает против усиления карантина в городе. Он просит Минздрав ослабить карантин.

Курс доллара снова обновил максимум за два года

На 3 ноября 2020 года Национальный банк Украины установил официальный курс на отметке 28,58 гривен за доллар. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на таком уровне: 28,5827 гривен за 1 доллар (+0,0132 грн). При этом курс на 2 ноября составлял 28,4507 гривен за 1 доллар.

В центре Киева мужчина угрожал подорвать ресторан "Катюша"

В Киеве мужчина захватил кафе в центре города. Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки, в помещении вареничной "Катюша". Мужчина зашел в заведение, устроил там дебош и начал угрожать, что взорвет здание. На момент инцидента в помещение находились посетители.

Никаких требований он не выдвигал и по некоторым данным, неизвестный мужчина – бывший участник АТО. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, спасатели и полиция. Никаких взрывных устройств у мужчины не было обнаружено. В Национальной полиции сообщили, что преступника задержали.