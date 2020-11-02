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Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом

Новина українською → Вена, Понедельник 02 ноября 2020 23:41
Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом Фото: Теракт в Вене (Georg Hochmuth)
Автор: Артур Родивилов

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. Он сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeittung.

По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших. От полученных травм скончался полицейский. Один из подозреваемых в стрельбе в Вене задержан.

Нехаммер также призвал жителей Вены не выходить на улицы.

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. Открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются.

На данный момент сообщается о семи погибших. В полиции подтверждают, что в центре города произошло несколько перестрелок.

Ранение нескольких человек подтвердили в полиции Вены. Правоохранители также призвали горожан не распространять фото и видео с места события и держаться оттуда как можно дальше.

Кроме того, есть информация о еще одной стрельбе. На этот раз стреляли вблизи отеля Hilton. Также говорят, что террористы взяли заложников еще в одном месте Вены, но где именно - неизвестно.

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