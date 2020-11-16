Второй тур местных выборов и коронавирус у главы Минздрава: новости за выходные

В Украине состоялся второй тур местных выборов, у министра здравоохранения Максима Степанова подтвердили коронавирус, умер актер Армен Джигарханян. Подробнее о том, что произошло на выходных, 14-15 ноября, - в материале РБК-Украина

В Украине прошел второй тур местных выборов

Второй тур местных выборов состоялся в Украине. Зафиксированы попытки проголосовать без паспорта, а также недопуск наблюдателей на участки.

ЦИК сообщает, что явка избирателей во втором туре составила 24%. Самая высокая явка была в Каменце-Подольском.

У главы Минздрава Степанова подтвердили коронавирус

У министра здравоохранения Максима Степанова подтвердили коронавирус. Глава министерства пошел на самоизоляцию после подтверждения диагноза.

"Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", - цитирует Степанова пресс-служба ведомства.

Зеленский мэрам-нарушителям: продолжите играть в добрых полицейских - проиграем все

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение некоторых мэров городов бойкотировать введенный правительством карантин выходного дня. Эти действия руководителей городов глава государства связывает со вторым туром местных выборов. Об этом он заявил в своем видеообращении.

По словам Зеленского, идя на такие решения, мэры городов думают о количестве голосов во втором туре, а не об уровне заболеваемости коронавирусом.

Правоохранители закрыли один из "Эпицентров" в Киеве, который работал в выходной

Правоохранители закрыли торговый центр "Эпицентр" на улице Григоренко в Киеве, который работал несмотря на карантин выходного дня. В "Эпицентре", который был якобы закрыт для посетителей и работал в режиме онлайн доставки по заказам, были люди.

Ранее РБК-Украина писало, что сеть торговых центров "Эпицентр" в Киеве закрылась на карантин выходного дня. Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял решение о карантине выходного дня. После этого "Эпицентр" опубликовал сообщение, в котором объявил "72-часовую пятницу".

В Молдове состоялся второй тур выборов президента: побеждает Санду

Центральная избирательная комиссия Молдовы обнародовала предварительные результаты второго тура президентских выборов. Побеждает бывшая премьер-министр Молдовы Майя Санду. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта ЦИК Молдовы.

Молдавский Центризбирком обработал 98,5% данных с округов. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что действующий президент страны Игорь Додон проиграл.

Трамп отказался признать победу Байдена на выборах в США

Действующий американский президент Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ". Об этом он написал в своем Twitter.

"Это сфальсифицированные выборы. Мы победим! Он (Байден, - ред.) победил только в глазах лживых СМИ. Я еще ничего не уступил, нам предстоит долгий путь", - добавил Трамп.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме утверждало, что Трамп осознает поражение на выборах и уже он думает о возможности участия в следующих выборах в 2024 году.

На протестах в Беларуси задержали более 1100 человек

В Беларуси 15 ноября прошли марши протеста, посвящены гибели Романа Бондаренко. Во время них задержали более 1100 человек. Больше всего людей задержали в Минске.

В Минске на так называемой "Площади перемен" силовики взяли демонстрантов в кольцо. После этого акцию жестко разогнали.

Умер актер Армен Джигарханян

Актер и режиссер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

Сообщается, что точные причины смерти актера должна установить экспертиза. Но известно, что актер долгое время болел и в последнее время лечился в медучреждении. В июне 2020 года Джигарханян попал в тяжелом состоянии в больницу с инсультом.

Сборная Украины на выезде уступила Германии в Лиге наций

Сборная Украины на выезде уступила команде Германии в пятом туре Лиги наций УЕФА. Встреча в Лейпциге на "Ред Булл Арена" завершилась со счетом 1:3.

Украина идет на третьем месте в группе с 6 очками, немцы набрали 9 очков и вышли на первое место. Испанцы отстают на очко.