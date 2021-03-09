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Смертельное ДТП с украинцами Польше и убийство полицейской в Киеве: новости за выходные

Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" приостанавливает сообщение с Закарпатьем, в Польше произошло смертельное ДТП с украинцами, в Киеве нашли убитой полицейскую. Подробнее о том, что произошло на выходных, 6-8 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Смертельное ДТП в Польше: что известно

В ночь на 6 марта в Польше съехал в кювет и перевернулся автобус с украинцами. В результате ДТП погибли 5 граждан, еще одного удалось реанимировать в больнице. Всего в автобусе находились 57 человек.

Известно, что перед аварией водитель автобуса резко начал снижать скорость. За несколько секунд до ДТП скорость упала до 45 км в час.

В Польше предъявили обвинения водителю автобуса. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве ночью нашли убитой полицейскую. Задержана подозреваемая в убийстве

В ночь на 7 марта в Дарницком районе столицы обнаружили тело полицейской. Полиция задержала подозреваемую в убийстве.

Предварительной причиной убийства стал внезапный конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.

В Киеве состоялся Марш женщин, акция прошла без происшествий

В Киеве прошел Марш женщин, посвященный Международному женскому дню. Участницы прошли от Михайловской до Почтовой площади.

Акция продлилась полтора часа. В ходе нее участницы шли с различными баннерами и плакатами касательно своих прав и требований, также выкрикивали различные лозунги. Среди них "Нема матки — нема голосу", "Квіти клумбам — права жінкам", "Не гальмуй — ратифікуй", "Моє тіло — моє діло". Одним из требований акции из нескольких сотен человек было ратификация Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. Напротив этого митинга провела свою акцию консервативная организация "Традиция и порядок". Стычек не было, между участниками был кордон правоохранителей.

Папа Франциск встретился с великим аятоллой Ирака

Папа Римский Франциск в ходе первого в истории визита понтифика в Ираке встретился с великим аятоллой Али аль-Систани, одним из духовных лидеров шиитов. Встреча состоялась в доме Систани в городе Наджаф рано утром в субботу.

Как сообщается, на встрече Папа Римский и Али аль-Систани не были допущены представители прессы. Причиной этому является то, что 90-летний великий аятолла ведет уединенный образ жизни и почти не появляется на публике.

В Швейцарии на референдуме утвердили запрет скрывать лицо в общественных местах

В Швейцарии граждане поддержали на референдуме запрет на скрытие лица в общественных местах. За инциативу проголосовали почти 53% участников голосования.

Граждане голосовали по предложению ввести общенациональный запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах. Этот запрет будет касаться и футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица.

Я не хотела больше жить: Меган Маркл созналась в желании совершить суицид

Меган Маркл, которая ждет появления девочки, призналась, что хотела причинить себе вред, так как жизнь во дворце была для нее очень тяжелой. Об этом она рассказала в большом интервью Опре Уинфри.

По словам жены принца Гарри, она задумывалась о том, чтобы причинить вред своему телу или даже совершить самоубийство после того, как попросив помощи о родных, не получила ее. Герцогиня была крайне несчастной, когда жила в британской королевской семье.

Украинка Бех-Романчук стала чемпионкой Европы по легкой атлетике

Украинка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Чемпионат проходит в польском городе Торун.

Бех-Романчук смогла прыгнуть на 6 метров 92 сантиметров, опередив действующую чемпионку мира.

Украинки взяли "золото" и "серебро" по прыжкам в высоту на чемпионате Европы

Самые читаемые новости

Украинка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. Киевлянка Ирина Геращенко взяла "серебро".

Подробности - в материале РБК-Украина.

Тепла не будет: синоптики огорчили прогнозом погоды

Погода в Украине 9 марта не слишком порадует жителей страны. На всей территории ночью ожидается минусовая температура. Кроме того, холодно будет даже днем. Однако осадков не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз погоды
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