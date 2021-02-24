Приговор Стерненко и первая партия вакцины от COVID-19: новости за 23 февраля

Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годами лишения свободы, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса, ситуация на Донбассе обострилась. Подробнее о том, что произошло во вторник, 23 февраля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко

23 февраля Приморский суд Одессы объявил приговор активисту Стерненко в деле о похищении человека. Суд признал Стерненко виновным и отправил на 7 лет за решетку, а также постановил конфисковать половину имущества активиста.

После оглашения приговора под судом, где рассматривали дело, произошли столкновения между участниками акции в поддержку Стерненко и силовиками. Митингующие попытались заблокировать выезд автозака, в котором активиста везли в СИЗО.

Вечером около полторы тысячи человек пришли к Офису президента в Киеве, произошли столкновения с силовиками. Сообщается, что пострадал по меньшей мере один митингующий, в свою очередь сообщила о 27 пострадавших в результате столкновений правоохранителях.

На Донбассе обостряется ситуация: за два дня погибли двое и ранены трое военных

На Донбассе обострилась ситуация. Менее чем за двое суток в результате обстрелов боевиков погибли двое и ранены трое украинских военных.

Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

Дело ПриватБанка: стали известны имена подозреваемых

Трем бывшим менеджерам ПАО КБ "ПриватБанк" объявили подозрения. Подозрение сообщили бывшему главе правления ПриватБанка Александру Дубилету, начальнику департамента финменеджмента Елене Бычихиной и бывшему первому зампредправления Владимиру Яценко.

Экс-чиновников обвиняют в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, содеянным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.

Рада приняла закон о госслужбе с предложениями Зеленского

Парламент Украины принял закон о госслужбе. Этот закон поддержали с предложениями президента Владимира Зеленского. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.

Ранее Владимир Зеленский ветировал этот закон, а потом внес свои предложения. Также сообщалось, что Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском парламента.

Столкновения и поджог шин: во Львове устроили протест из-за бизнеса Козака

Во Львове произошла массовая акция протеста, в ходе которой произошли столкновения с правоохранителями. Пострадали четыре полицейских.

Местное издание ZAXID.net пишет, что очередной пикет произошел у предприятий, которые принадлежат Тарасу Козаку и его однопартийцу из ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Акция состоялась на улице Городоцкой во Львове. Правоохранители сообщили, что на месте было около 60 человек, которые бросали дымовые шашки и пытались поджечь шины. В результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события.

Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: как будет работать City Express в Киеве

В рамках проекта City Express в Киеве планируется запуск электричек на Бучу, Вышгород, Боярку и Бровары. Таким образом, железная дорога будет интегрирована с городской транспортной системой.

Сообщается, что в Киеве первым шагом будет внедрение челночных электричек. Уже в этом году запустят челночные маршруты Буча - Святошино, Боярка - Киев. Будет открыт новый участок от станции метро "Почайна" до Вышгорода, а также планируется запуск пригородного сообщения с Броварами.

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании: что известно

Знаменитого французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах, предположительно совершенных в 2018 году в отношении актрисы в возрасте 20 лет

Отмечается, что первоначальное расследование обвинений в изнасиловании против 72-летнего Депардье было прекращено в 2019 году из-за отсутствия доказательств, но летом прошлого года было возобновлено, что привело к возбуждению уголовного дела в декабре. Актриса обвиняет Депардье в изнасиловании, которое произошло в парижском доме актера в августе 2018 года.

Эксперт рассказал, стоит ли украинцам ожидать потоп после аномальных снегопадов

После сильных снегопадов и морозов в Украине началось потепление. При этом больше всего снега лежит в Карпатах. По словам эколога Александра Чистякова, в Карпатах после оттепели ожидается сильный паводок.

Опасность для сел и городов несут как большие, так и малые реки. По мнению Чистякова, больше всего от наводнений пострадает Закарпатская область.