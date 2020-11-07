Победа Кличко на выборах и смерть Жванецкого: новости за 6 ноября

Украину разделили на две зоны карантина, действующий глава горсовета Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева, умер сатирик Михаил Жванецкий. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 6 ноября, - в материале РБК-Украина

Украину разделили на две зоны карантина. "Желтой" и "зеленой" больше нет

В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую". Киев по-прежнему остается в "оранжевой" зоне

Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Новое зонирование начнет действовать с 00 часов 00 минут 09 ноября.



Также Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. "Красный" список уменьшился на четыре страны.

Кличко победил на выборах мэра Киева, - официальные результаты

В Киеве объявлены официальные результаты выборов мэра города. Действующий глава горсовета Виталий Кличко победил. За Кличко проголосовали 50,52% избирателей, 365 161 человек.

Также названы партии, которые прошли в Киевсовет.

Рада приняла закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах

Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. За соответствующий законопроект №3891 проголосовали 262 нардепа.

В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Судья КСУ Мойсик не намерен уходить в отставку

Судья Конституционного суда Владимир Мойсик не намерен уходить в отставку. Ранее его призвали уйти в отставку депутаты Верховной рады.

Об этом он сказал РБК-Украина.

В то же время, судья признает, что НАПК составило на него админпротокол за несвоевременную подачу декларации. При этом Мойсик отрицает, что эта ситуация привела к конфликту интересов при рассмотрении им дела о некоституционности полномочий НАПК.

В Раде появился еще один нардеп

В Верховной раде Украины появился еще один народный депутат. Присягу нардепа принял Андрей Шараскин. После того как парламентарий принял присягу, спикер Рады объявил о его вхождении в состав фракции "Голос".

Отметим, ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "киборга" Андрея Шараскина народным депутатом от политической партии "Голос". В Верховной раде он займет место бывшего нардепа Святослава Вакарчука.

Выборы президента США: у Трампа заявили о нарушениях в ряде штатов

В предвыборном штабе действующего президента США Дональда Трампа заявили о нарушениях при подсчете результатов выборов в ряде штатов. Также штаб считает неверными прогнозы о победе демократа Джо Байдена. Об этом сказано в заявлении штаба.

"Ошибочные прогнозы о победе Джо Байдена основаны на результатах в четырех штатах, которые еще далеки от окончательных", - отмечается в нем.

Как писало РБК-Украина, лидер Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Пенсильвания. Там он может получить 20 голосов выборщиков. Также сообщалось, что глава демократов перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия. Он уже отрывается от действующего президента почти на тысячу голосов.

Умер сатирик Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий. Сатирику было 86 лет. В прошлом месяце он объявил о прекращении публичных выступлений, ведь менее года назад ему диагностировали рак.

О диагнозе знаменитый сатирик узнал еще до Нового года, после чего отправился на родину в Одессу, а сразу по возвращении его наравили в больницу. Информацию о смерти артиста подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич.

В метро Киева мужчина напал на полицейского из-за замечания о маске

В Киеве на станции метро мужчина с ножом напал на полицейского из-за замечания о том, что нужно носить маску. В ответ агрессивный пассажир, который нарушал правила карантина, выхватил холодное оружие и газовый баллончик и брызнул им в лицо "копу", после чего попытался его зарезать.

Инцидент произошел на платформе столичной подземки "Славутич".

Мужчина набросился с раскладным ножом не только на полицейского, но и на других пассажиров, которые находились поблизости, и чуть было не устроил резню. В это время один из пассажиров достал травматический пистолет, который имел при себе, и совершил предупредительный выстрел в сторону жд-путей. После этого правонарушителя удалось задержать.