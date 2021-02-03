Навального отправили в тюрьму, а в Первомайске подожгли "Эпицентр": новости за 2 февраля
В Первомайске мужчина устроил поджог в "Эпицентре", Министерство здравоохранения Украины может изменить национальный план вакцинации от COVID, российского оппозиционера Алексея Навального отправили в тюрьму на 3,5 года. Подробнее о том, что произошло во вторник, 2 февраля – в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- В Украине в целом продолжается снижение количества новых заражений и летальных случаев коронавируса. При этом в пяти областях наблюдается рост заболеваемости.
- Министерство здравоохранения Украины может изменить национальный план вакцинации от COVID, чтобы президент Владимир Зеленский и руководство страны одними из первых получили вакцину. Ожидается, что они могут привиться публично.
- По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне.
- Степанов заявил, что его ведомство не регулирует вопрос появления вакцины против COVID-19 на коммерческом рынке Украины. Однако он считает, что в продаже она может появиться не раньше лета.
- В Соединенных Штатах количество людей, которые вакцинировались от COVID-19, превысило число заболевших с начала пандемии. С начала вакцинации одну или две дозы препарата от коронавируса получили уже 26,5 млн американцев.
- Британский ветеран Том Мур скончался от коронавируса в одной из больниц Великобритании в возрасте 100 лет. Мур недавно был посвящен королевой Елизаветой в рыцари. Он стал одним из самых известных волонтеров в Великобритании и собрал почти 33 миллиона фунтов для борьбы с пандемией.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю
В Первомайске подожгли "Эпицентр": фото, видео
2 февраля в Первомайске мужчина устроил поджог в "Эпицентре". В результате пожара никто не пострадал. Работников и посетителей заведения оперативно эвакуировали.
Как рассказали в полиции, мужчина пришел с топором в "Эпицентр" и напал на охранника, после чего устроил поджог и попытался скрыться. Нападавшего задержали охранники, двух из них он ранил.
Позже стало известно, что гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Он приехал в город специально, чтобы поджечь гипермаркет. По словам задержанного, у него были плохие отношения с директором.
Каналы ZIK и Newsone прекратили свое вещание
Телеканалы ZIK и Newsone прекратили свое вещание. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против них. В эфирных сетках большинства крупных провайдеров телеканалы уже недоступны.
Напомним, Национальный совет по вопросам телерадиовещания объявил внеплановую проверку телеканала "NewsOne" из-за признаков разжигания вражды.
Боевики обстреливали позиции ООС из пулеметов и гранатометов. Погиб военный
Во вторник, 2 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Защитнику было оперативно оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его не удалось
Навального отправили в тюрьму на 3,5 года. Суд сменил условный срок на реальный
Суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме.
В ходе заседания представитель ФСИН заявлял, что Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора. Он просил отменить условный срок политику и исполнить реальное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима
После объявления приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Москве начались акции протеста. Акции сопровождаются задержаниями участников, больше - в материале РБК-Украина.
Украину снова начнет засыпать мокрым снегом
Погода в Украине в среду, 3 февраля, ожидается неприятная в нескольких областях. Будет идти мокрый снег и снег с дождем. Местами возможны морозы в ночное время, а вот днем ожидается повышение температуры во всех регионах.