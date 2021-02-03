Навального отправили в тюрьму, а в Первомайске подожгли "Эпицентр": новости за 2 февраля

В Первомайске мужчина устроил поджог в "Эпицентре", Министерство здравоохранения Украины может изменить национальный план вакцинации от COVID, российского оппозиционера Алексея Навального отправили в тюрьму на 3,5 года. Подробнее о том, что произошло во вторник, 2 февраля – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

В Первомайске подожгли "Эпицентр": фото, видео

2 февраля в Первомайске мужчина устроил поджог в "Эпицентре". В результате пожара никто не пострадал. Работников и посетителей заведения оперативно эвакуировали.

Как рассказали в полиции, мужчина пришел с топором в "Эпицентр" и напал на охранника, после чего устроил поджог и попытался скрыться. Нападавшего задержали охранники, двух из них он ранил.

Позже стало известно, что гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Он приехал в город специально, чтобы поджечь гипермаркет. По словам задержанного, у него были плохие отношения с директором.

Каналы ZIK и Newsone прекратили свое вещание

Телеканалы ZIK и Newsone прекратили свое вещание. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против них. В эфирных сетках большинства крупных провайдеров телеканалы уже недоступны.

Напомним, Национальный совет по вопросам телерадиовещания объявил внеплановую проверку телеканала "NewsOne" из-за признаков разжигания вражды.

Боевики обстреливали позиции ООС из пулеметов и гранатометов. Погиб военный

Во вторник, 2 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Защитнику было оперативно оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его не удалось

Навального отправили в тюрьму на 3,5 года. Суд сменил условный срок на реальный

Суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме.

В ходе заседания представитель ФСИН заявлял, что Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора. Он просил отменить условный срок политику и исполнить реальное наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима

После объявления приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Москве начались акции протеста. Акции сопровождаются задержаниями участников, больше - в материале РБК-Украина.

Украину снова начнет засыпать мокрым снегом

Погода в Украине в среду, 3 февраля, ожидается неприятная в нескольких областях. Будет идти мокрый снег и снег с дождем. Местами возможны морозы в ночное время, а вот днем ожидается повышение температуры во всех регионах.