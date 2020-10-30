Экстренное заседание СНБО и теракты во Франции: новости за 29 октября

Во Франции произошли теракты, президент Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, курс доллара вырос до максимума за два года. Подробнее о том, что произошло в четверг, 29 октября, - в материале РБК-Украина

Скандальное решение КСУ: что известно

Решение Конституционного суда Украины, которое касается деятельности антикоррупционных органов, может привести к приостановке безвиза с Европейским союзом. Пока об этом в ЕС говорят неофициально.

Конституционный суд Украины принял решение по отмене ряда антикоррупционных норм и декларированию не единогласно. Данное решение не поддержали судьи Сергей Головатый и Василий Лемак.

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В ходе заседания Зеленский в частности предложил срочно разработать и внести на рассмотрение Верховной рады как неотложный законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.

Следователь Государственного бюро расследований вызвал главу Конституционного суда Украины для допроса. Отмечается, что следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава КСУ на причастность к совершению преступлений в составе преступной организации.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) возобновило доступ к Реестру электронных деклараций.

Теракт в Ницце и нападение на полицейских: во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы

В Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате теракта погибли трое человек. Как сообщается, в результате атаки обезглавили женщину. Мужчине перерезали горло. Мэр города сообщил, что двое из трех погибших при атаке в Ницце были убиты внутри собора Богоматери. Исполнителя теракта задержали.

Также во Франции совершили еще одно нападение на людей. При нападении с ножем на полицейских мужчина кричал "Аллах Акбар". В ответ полиция открыла огонь. По данным СМИ, мужчину убили.

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает Совет национальной обороны.

В Европе быстро распространяется новый вид коронавируса, - ученые

По странам Европы быстро распространяется новый вид коронавируса. Он получил название 20A.EU1 и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих. Об этом пишет FT со ссылкой на исследование ученых из Швейцарии и Испании, опубликованном на сайте Базельского университета.

Как выяснили ученые, вторая волна пандемии в Европе может быть связана с мутацией коронавируса среди испанских сельскохозяйственных рабочих. С лета 2020 года он распространился по большей части Западной Европы и на сегодня на него приходится значительная доля новых случаев заражения COVID-19.

Зеленский хочет за 3 года создать в Украине ракету-носитель для освоения космоса

Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине ракетного носителя для освоения космоса. Он хочет, чтобы ракета была готова до конца его каденции в марте 2024 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.

По его словам, для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств. У украинского государства сейчас средств на это нет.

Курс доллара вырос до максимума за два года

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Выше курс доллара был только в сентябре 2018 года.

Деньги из "коронавирусного фонда" пойдут на сериалы: Кабмин дал добро

В Кабинете министров Украины 28 октября одобрили изменения в постановлении о так называемом "коронавирусном фонде". Новое постановление про внесение изменений об использовании средств на борьбу с коронавирусом, касается производства сериалов.

Речь идет о том, что бюджетные средства из фонда для борьбы с COVID-19 пойдут на поддержку телевизионных сериалов патриотического направления.

Скифское золото может вернуться в Украину: в МИД заявили о важной победе

Судьба Скифского золота решается в Нидерландах с 2014 года и на данный момент дело проходит рассмотрение в Апелляционном суде. На заседании, которое было на днях, было принято очень важное решение.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter, Апелляционный суд Амстердама принял решение об отводе судьи по делу о скифском золоте и это явный признак расположения к украинской стороне.

Предметом спора в суде Нидерландов является коллекция из 565 музейных предметов, которые находились в Крымских музеях и заповедниках и были предоставлены для выставки в музее Алларда Пирсона в феврале 2014 года в рамках проекта "Крым – золотой остров в Черном море".

В Украину идут похолодание и дожди

Погода в Украине резко изменилась. По всей территории страны похолодало, на выходные дожди накроют области. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют дожди и похолодание до +6. В частности, сильно ухудшится погода на выходные.