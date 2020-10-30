Екстрене засідання РНБО і теракти у Франції: новини за 29 жовтня

У Франції сталися теракти, президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України, курс долара виріс до максимуму за два роки. Детальніше про те, що сталося в четвер, 29 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Скандальне рішення КСУ: що відомо

Рішення Конституційного суду України, яке стосується діяльності антикорупційних органів, може призвести до припинення безвізу з Європейським союзом. Поки про це у ЄС кажуть неофіційно.

Конституційний суд України прийняв рішення щодо скасування низки антикорупційних норм та щодо декларування не одноголосно. Дане рішення не підтримали судді Сергій Головатий та Василь Лемак.

Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України. В ході засідання Зеленський зокрема запропонував терміново розробити та внести на розгляд Верховної ради як невідкладний законопроект про відновлення довіри до конституційного судочинства.

Слідчий Державного бюро розслідувань викликав голову Конституційного суду України для допиту. Зазначається, що слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень у яких слідчим шляхом перевіряється голова КСУ до вчинення злочинів у складі злочинної організації.

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, згідно з яким припиняються повноваження усіх чинних суддів Конституційного суду України.

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Реєстру електронних декларацій.

Теракт в Ніцці і напад на поліцейських: у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози

В Ніцці у базиліки Нотр-Дам невідомий напав з ножем на людей. В результаті теракту загинули троє людей. Як повідомляється, в результаті атаки обезголовили жінку. Чоловікові перерізали горло. Мер міста повідомив, що двоє з трьох загиблих при атаці в Ніцці були вбиті всередині собору Богоматері. Виконавця теракту затримали.

Також у Франції здійснили ще один напад на людей. В Авіньйоні невідомий напав з ножем на поліцейських з вигуками "Аллах Акбар". У відповідь поліція відкрила вогонь. За даними ЗМІ, чоловіка вбили.

У Франції оголошено найвищий рівень терористичної загрози. Президент Франції Еммануель Макрон скликає Раду національної оборони.

У Європі швидко поширюється новий вид коронавірусу, - вчені

По країнах Європи швидко поширюється новий вид коронавірусу. Він отримав назву 20A.EU1 і вперше був виявлений у сільськогосподарських робітників. Про це пише FT з посиланням на дослідження вчених з Швейцарії та Іспанії, опублікованому на сайті Базельського університету.

Як з'ясували вчені, друга хвиля пандемії в Європі може бути пов'язана з мутацією коронавірусу серед іспанських сільськогосподарських робітників. З літа 2020 року він поширився по більшій частині Західної Європи і на сьогодні на нього припадає значна частка нових випадків зараження COVID-19.

Зеленський хоче за 3 роки створити в Україні ракету-носій для освоєння космосу

Президент Володимир Зеленський поставив завдання створити в Україні ракетного носія для освоєння космосу. Він хоче, щоб ракета була готова до кінця його каденції в березні 2024 року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський.

За його словами, для створення ракети-носія будуть залучати кошти інвесторів, у тому числі і іноземних держав. В української держави зараз коштів на це немає.

Курс долара виріс до максимуму за два роки

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Вище курс долара був тільки у вересні 2018 року.

Гроші з "коронавірусного фонду" підуть на серіали: Кабмін дав добро

У Кабінеті міністрів України 28 жовтня схвалили зміни в постанові про так званий "коронавірусний фонд". Нова постанова про внесення змін про використання коштів на боротьбу з коронавірусом, стосується виробництва серіалів.

Йдеться про те, що бюджетні кошти з фонду для боротьби з COVID-19 підуть на підтримку телевізійних серіалів патріотичного спрямування.

Скіфське золото може повернутися в Україну: у МЗС заявили про важливу перемогу

Доля Скіфського золота вирішується в Нідерландах з 2014 року і на цей момент справа проходить розгляд в Апеляційному суді. На засіданні, яке було днями, було прийнято дуже важливе рішення.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter, Апеляційний суд Амстердама прийняв рішення про відвід судді у справі про скіфське золото і це явна ознака прихильності до української сторони.

Предметом спору в суді Нідерландів є колекція з 565 музейних предметів, які перебували в Кримських музеях і заповідниках і були надані для виставки в музеї Алларда Пірсона в лютому 2014 року в рамках проєкту "Крим – золотий острів в Чорному морі".

В Україну йдуть похолодання та дощі

Погода в Україні різко змінилася. По всій території країни похолодало, на вихідні дощі накриють області. Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Синоптики прогнозують дощі та похолодання до +6. Зокрема, суттєво погіршиться погода на вихідні.