Байден прямо заявил Путину об агрессии в Украине, а в РФ прошли акции за Навального: новости за выходные

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил о российской агрессии в Украине, тарифы на распределение газа снизили для 13 облгазов, в России прошли акциив поддержку оппозиционера Алексея Навального. Подробнее о том, что произошло на выходных, 30-31 января, - в материале РБК-Украина

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Байден прямо заявил Путину об агрессии в Украине: в Кремле "категорически не согласны"

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил о российской агрессии в Украине. Кремль, в свою очередь, не согласен с такой формулировкой.

Об этом в эфире российского телеканала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Тарифы на распределение газа снизили для 13 облгазов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания 30 января снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний. Максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр.

Тарифы снизили для уменьшения социальной напряженности среди населения.

Джулиани требовал от Зеленского публично начать дело против сына Байдена, - WP

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани требовал от команды президента Украины Владимира Зеленского публично начать расследование против сына нынешнего президента США Джозефа Байдена Данкана Хантера. Но в итоге он и Дональд Трамп не добились желаемого. Об этом сообщает Washinghton Post.

Некоторые помощники Зеленского уверены, что общаться с Джулиани изначально было ошибкой. И подчеркивают положительным итогом то, что Украина не была в итоге вовлечена в внутренние дела США. Иное развитие событий могло привести к совершенно иному раскладу на выборах президента США в ноябре 2020 года.

Умер молодой воин ВСУ, раненый на Донбассе: без отца остался грудной ребенок (фото)

В больнице умер 26-летний военный ВСУ Роман Дзюбенко, который был ранен снайпером боевиков на Донбассе в зоне проведения ООС. Врачи боролись за жизнь младшего сержанта четыре дня, однако утром 30 января сердце бойца остановилось.

Командир отделения Дзюбенко Роман Васильевич, родом из Луганской области, 26 января попал под вражеский обстрел на фронте в районе города Попасна и был тяжело ранен - военный получил сквозное пулевое ранение головы.

Сбой интернета и разгон протестов: ситуация в Москве на акциях за Навального

В России продолжились протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции сопровождались разгонами со стороны силовиков и массовыми задержаниями.

Сообщается, что в местах сбора участников протестов в Москве были проблемы с мобильным интернетом. В частности, пропал интернет от крупнейших операторов МТС и "Билайна". Кроме того, сбой мобильного интернета наблюдается в Санкт-Петербурге, Уфе, Орле, Краснодаре, Екатеринбурге и так далее.

По итогам акций в России задержали 4818 человек. Из них более 2,6 тысяч в Москве и Санкт-Петербурге.

Кейт Миддлтон сняла первое в истории "королевское селфи"

Кейт Миддлтон первой в истории среди высокопоставленных членов британской королевской семьи сняла селфи. Герцогиня Кембриджская сняла сама себя на видео во время прогулки по территории загородного дома Анмер-холла.

Видеообращение герцогини Кембриджской опубликовано на странице Кенсингтонского дворца в Twitter. Кейт Миддлтон призвала родителей заботиться о детях и себе в связи с Неделей психического здоровья.

Календарь магнитных бурь на февраль: когда ждать удара

Магнитные бури накрыли землю еще в конце января, и продлятся до 2 февраля. Также солнечная активность ожидается еще два раза в следующем месяце. Особенно сильным будет влияние на метеозависимых людей магнитной бури, ожидающейся 1 февраля.

Следующие бури ожидаются в период с 6 по 8 февраля, а также 20 числа. В эти даты сильной солнечной активности не ожидается. Магнитные бури будут гораздо более мягкими, по сравнению с теми, которые ожидаются в первых числах месяца.

Снегопады, мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, что ждет украинцев в феврале

Погода в Украине в последний месяц зимы будет снежной. Ожидаются очередные снегопады, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, и даже дождем. Кроме того, будет и мороз, и оттепель.

1 февраля, в Украину снова приходит южный циклон. Поэтому в понедельник в центральных областях, на севере, в Харьковской, Одесской и Николаевской областях - снова осадки. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко