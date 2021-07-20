Олимпийские игры в Токио: расписание соревнований
Фото: на Играх представлены 33 вида спорта (Getty Images)
Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В них примут участие 11 тысяч спортсменов со всего мира, которые разыграют 339 комплектов наград.
Где смотреть соревнования и какой график Олимпиады - в материале РБК-Украина.
Трансляции соревнований в прямом эфире проведет телеканал "UA: Перший".
На Играх будут представлены 33 вида спорта (украинцы будут бороться за награды в 25 из них). Каратэ, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание будут представлены на Олимпиаде впервые, а бейсбол/софтбол вернется в перечень спортивных соревнований после того, как в последний раз был на Играх-2008 в Пекине.
Расписание финальных соревнований Олимпиады будет следующим:
24 июля (11 комплектов медалей)
- 2:30 - 10:30. Пулевая стрельба. Мужчины, пистолет, 10 м (Олег Омельчук, Павел Коростылев). Женщины, винтовка, 10 м
- 5:00 - 12:15. Велоспорт, шоссе. мужчины
- 7:50 - 10:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 49 кг
- 8:15 - 11:25. Стрельба из лука, смешанные команды
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 60 кг (Тарас Лесюк). Женщины - 48 кг (Дарья Белодед)
- 12:00 - 16:25. Фехтование. Мужская сабля. Женская шпага (Елена Кривицкая)
- 13:00 - 16:40. Тхэквондо. Мужчины - 58 кг. Женщины - 49 кг
25 июля (18 комплектов медалей)
- 3:00 - 10:30. Пулевая стрельба. Мужская винтовка, 10 м (Сергей Кулиш, Олег Царьков). Женский пистолет, 10 м (Елена Костевич)
- 3:00 - 7:55. Скейтбординг. Мужчины, улица
- 4: 30-6:20. Мужчины - 400 м в/с, 400 м комплекс. Женщины - 400 м комплекс, 4х100 в/с
- 7:00 - 11:35. Велоспорт, шоссе. женщины
- 7:45 - 11:25. Стрельба из лука. Женские сборные (Украина)
- 9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, женщины
- 9:50 - 12:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 61 кг
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 66 кг Георгий Зантарая). Женщины - 52 кг
- 12:00 - 16:25. Фехтование. Мужская шпага (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин). Женская Рапира.
- 13:00 - 16:40. Тхэквондо. Мужчины - 68 кг. Женщины - 57 кг
- 13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 67 кг.
26 июля (11 комплектов медалей)
- 0:30 - 3:00. Триатлон. мужчины
- 3:00 - 11:15. Стендовая стрельба. Скит-мужчины, женщины
- 3:00 - 7:55. Скейтбординг. Женщины, улица
- 4: 30 - 6:40. Мужчины - 100 м брасс, 4х100 в/с. Женщины - 100 м батт, 400 м в/с
- 7:45 - 11:25. Стрельба из лука, мужские сборные
- 8:00 - 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, мужчины
- 9:00 - 11:00. Велоспорт, маутинбайк. Мужчины
- 9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, мужчины (Алексей Середа / Олег Сербин)
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 73 кг. Женщины - 57 кг
- 12:00 - 16:25. Фехтование. Мужская Рапира, Инд. Женская сабля, Инд (Ольга Харлан)
- 13:00 - 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, мужчины (Украина)
- 13:00 - 16:40. Тхэквондо. Мужчины - 80 кг. Женщины - 67 кг
- 13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 55 кг
- 14:00 - 16:10. Настольный теннис, смешанные пары
27 июля (22 комплекта медалей)
- 0:30 - 3:10. Триатлон, женщины
- 2:30 - 6:00. Академическая гребля. Мужчины - четверки парные. Женщины - четверки парные
- 3:00 - 10:30. Пулевая стрельба. Смешанные команды - пистолет, 10 м (Олег Омельчук/Елена Костевич); винтовка, 10 м
- 4: 30-6: 25. Мужчины - 200 м в/с, 100 м спина. Женщины - 100 м спина, 100 м брасс
- 8:00 - 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины
- 9:00 - 11:00. Велоспорт, маутинбайк. Женщины (Яна Беломоина)
- 9.00 - 10.00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, женщины
- 9:50 - 12:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 59 кг
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 81 кг. Женщины - 63 кг
- 11:30 - 16:40. Конный спорт, командная выездка
- 12:30 -14:40. Фехтование. Женская шпага, команда
- 13:00 - 16:40. Тхэквондо. Мужчины свыше 80 кг. Женщины свыше 67 кг
- 13:45 - 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, женщины
- 13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 64 кг
- 14:00 - 16:30. Футбол, финальный матч
28 июля (23 комплекта медалей)
- 2:00-5: 35. Мужчины женщины
- 2:30 - 6:00. Академическая гребля. Мужчины, двойка парная, четверка. Женщины - двойка парная, четверка
- 4:30-7: 05. Мужчины - 200 м батт, 4х200 м в/с. Женщины - 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с
- 5:30 - 11:40. Велоспорт, обработки. Мужчины женщины
- 9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, мужчины
- 10:30 - 13:00. Регби-7, мужской финал
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 90 кг (Кеджау Ньябали). Женщины - 70 кг
- 11:30 - 15:25. Конный спорт, индивидуальная выездка
- 12:30 - 14:40. Фехтование. Мужская сабля, команда
- 13:15 - 16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины (Илья Ковтун)
- 13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 73 кг
- 14:45 - 17:25. Баскетбол 3х3. Мужской и женский финалы.
29 июля (17 комплектов медалей)
- 2:30 - 6:00. Академическая гребля. Мужчины - двойка, двойка парная легкая. Женщины - двойка, двойка парная легкая
- 3:00 - 11:00. Стендовая стрельба. Трап - мужчины, женщины
- 4: 30-6: 20. Мужчины - 800 м в/с (Михаил Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Женщины - 200 м бат, 4х200 в/с
- 8:00 - 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, женщины
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 100 кг. Женщины - 78 кг (Анастасия Турчин)
- 12:30 - 14:30. Фехтование. Женская рапира, команда
- 13:50 - 16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, женщины
- 14:00 - 16:10. Настольный теннис. Женщины, одиночный разряд.
30 июля (21 комплект медалей)
- 2:45 - 4:55. Академическая гребля. Мужчины - одиночка, восьмерка. Женщины - одиночка, восьмерка
- 3:00 - 9:00. Пулевая стрельба. Женщины, пистолет, 25 м (Елена Костевич)
- 4:00 - 6:20. Велоспорт ВМХ. Гонка. Мужчины женщины
- 4: 30-6: 10. Мужчины - 200 м спина, 200 м комплекс. Женщины - 200 м брасс, 100 м в / с
- 6:00 - 14:00. Теннис. Мужчины, парный финал
- 7:00 - 9:25. Батут, женщины.
- 8:00 - 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, мужчины
- 8:45 - 11:20. Стрельба из лука. Женский индивидуальный турнир
- 9: 30-15:30. Бадминтон, смешанные пары
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - более 100 кг (Яков Хаммо). Женщины - более 78 кг (Елизавета Каланина)
- 12:30 - 14:40. Фехтование. Мужская шпага, команда (Украина)
- 13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 10 000 м
- 14:00 - 16:10. Настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд.
31 июля (21 комплект медалей)
- 1:30 - 3:25. Триатлон. смешанная эстафета
- 3:00 - 8:50. Стендовая стрельба. Смешанные команды, трап
- 4: 30 - 6: 20. Мужчины - 100 м. Женщины - 200 м спина, 800 м в/с. Смешанная эстафета 4х100 м
- 6:00 - 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в RS:X мужчины и женщины
- 6:00 - 11:10. Пулевая стрельба. Женщины, винтовка, 50 м из трех положений
- 6:00 - 14:00. Теннис. Женщины, одиночный разряд. Финал
- 7:00 - 9:25. Батут. Мужчины.
- 8:45 - 11:20. Стрельба из лука. Мужской индивидуальный турнир (Алексей Гунбин)
- 9:50 - 12:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 81 кг
- 10:30 - 13:00. Регби-7, женский финал
- 11:00 - 13:40. Дзюдо. Смешанный командный турнир
- 12:00 - 17:00. Бадминтон, мужские пары
- 12:30 - 14:40. Фехтование. Женская сабля, команда
- 13:00. Легкая атлетика. Мужчины - диск. Женщины - 100 м. смешанная эстафета 4х400 м
- 13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 96 кг.
1 августа (25 комплектов медалей)
- 1:30 - 10:00. Гольф. Личное первенство, мужчины
- 3:00. Легкая атлетика. Женщины - ядро
- 4: 30-6: 25. Мужчины - 50 м в/с, 1500 м в/с (Михаил Романчук), 4х100 комплекс. Женщины - 50 м в/с, 4х100 комплекс
- 4:10 - 6:45. Велоспорт ВМХ. Фристайл. Мужчины женщины
- 6:00 - 14:00. Теннис. Мужчины, одиночный финал. Женщины, парный финал. Смешанный парный финал
- 6:00 - 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в Laser - мужчины и женщины
- 9:00 - 10:30. Прыжки в воду. Женщины, 3 м, индивидуальные прыжки
- 11:00 - 14:00. Спортивная гимнастика. Мужчины-вольные упражнения, лошадь. Женщины - опорный прыжок, брусья
- 12:30 - 15:20. Фехтование. Мужская рапира, команда
- 13:00. Легкая атлетика. Мужчины-100 м, высота. Женщины-тройной прыжок (Ольга Саладуха)
- 13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 76 кг
- 14:30 - 17:00. Бадминтон. Женщины.
2 августа (22 комплекта медалей)
- 2:30. Пулевая стрельба. Мужчины, винтовка, 50 м из трех положений (Сергей Кулиш, Олег Царьков). Мужчины, пистолет, 25 м
- 3:00. Легкая атлетика. Мужчины-прыжки в длину. Женщины - 100 м/б
- 6:00 - 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в 49er - мужчины и женщины
- 7:00 - 9:30. Бадминтон, женские пары
- 9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Женский командный спринт
- 9:50 - 12:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 87 кг
- 11:00 - 13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины-опорный прыжок (Игорь Радивилов), кольца. Женщины-свободные упражнения
- 11:30 - 15:40. Конный спорт. Троеборье, личное и командное первенство
- 12:15 - 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба - 76 кг (Алла Белинская). Греко-римская борьба - 60 кг, 130 кг
- 13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 3000 м/б. Женщины - 5000 м, диск
- 13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины свыше 87 кг
- 14:00 - 17:00. Бадминтон. Мужчины.
3 августа (24 комплекта медалей)
- 3:00. Легкая атлетика. Мужчины - 400 м/б. Женщины - длина (Марина Бех-Романчук)
- 3:30 - 7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павел Алтухов/Дмитрий Янчук). Женщины-К-1 200 м, к-2 500 м
- 7:00 - 8:30. Бокс. Женщины, 57 кг
- 8:30 - 10:55. Парусный спорт. Медальные гонки в Finn в мужа и Nacra 17
- 9:00 - 10:30. Прыжки в воду. Мужчины, 3 м, индивидуальные прыжки
- 9:30 - 12:10. Велоспорт, трек. Мужской командный спринт, женская гонка преследования
- 11:00 - 13:40. Бокс. Мужчины, 69 кг
- 11:00 - 13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины - брусья, перекладина. Женщины - бревно
- 12:15 - 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба-68 кг (Алла Черкасова). Греко-римская борьба - 77 кг, 97 кг
- 13:00. Легкая атлетика. Мужчины - шест. Женщины - 200 м, 800 м, молот (Ирина Климец, Ирина Новожилова)
- 13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 109 кг.
4 августа (17 комплектов медалей)
- 0: 30 - 3:10. Женский марафон, 10 км
- 3:00. Легкая атлетика. Женщины - 400 м/б
- 3:00 - 7:40. Скейтбординг. Женщины, парк
- 8:00 - 10:00. Бокс. Мужчины, 81 кг
- 8:30 - 10:55. Парусный спорт. Медальные гонки в 470 - мужчины и женщины
- 9:30 - 13:00. Велоспорт, трек. Мужская гонка преследования
- 12:15 - 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба - 62 кг (Ирина Коляденко). Греко-римская борьба - 67 кг, 87 кг Жан Беленюк)
- 12: 30. Легкая атлетика. Мужчины - 200 м, 800 м, молот (Глеб Пискунов, Михаил Кохан, Михаил Гаврилюк). Женщины - 3000 м/б
- 13:00 - 15: 40. Конный спорт. Конкур, личные соревнования
- 13:30 - 15:00. Артистическое плавание. Дуэт (Марта Федина/ Анастасия Савчук)
- 13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины свыше 109 кг
5 августа (27 комплектов медалей)
- 0:30 - 3:10. Мужской марафон, 10 км
- 3:00. Легкая атлетика. Мужчины - 110 м/б, ходьба 20 км (Эдуард Забуженко, Назар Коваленко, Иван Лосев), тройной прыжок, ядро
- 3:00 - 7:40. Скейтбординг. Мужчины, парк
- 3:30 - 7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - К-1 200 м, К-2 1000 м. Женщины - С-1 200 м, К-1 500 м
- 8:00 - 10:00. Бокс. Мужчины, 57 кг (Николай Буценко)
- 9:00 - 10:30. Прыжки в воду. Женщины, 10 м, индивидуальные прыжки (София Лискун)
- 9:30 - 12:50. Велоспорт, трек. Мужской омниум, женский кейринг
- 11:00 - 15:40. Каратэ. Ката женщины. Кумитэ мужчины до 67 кг, женщины до 55 кг Анжелика Терлюга)
- 11: 30-16: 20. Комбайн, мужчины
- 12:15 - 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба - 57 кг (Алина Грушина), 86 кг
- 13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 400 м, десятиборье. Женщины-ходьба 20 км (Людмила Оляновская), семиборье
- 13:00 - 15:10. Хоккей на траве, мужской финал
- 13:30 - 16:40. Женщины, командный турнир.
6 августа (23 комплекта медалей)
- 3:00. Легкая атлетика. Мужчины - ходьба 50 км (Иван Банзерук, Марьян Закальницкий, Игорь Главан)
- 4:00 - 6:50. Пляжный волейбол. женский финал
- 5:00 - 7:00. Футбол, женский финал
- 8:00 - 9:40. Бокс. Мужчины, 91 кг
- 8:30 - 14:15. Современное пятиборье. женщины
- 9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Мужской спринт, женский мэдисон
- 11:00 - 15:40. Каратэ. Ката мужчины. Кумите мужчины до 75 кг (Станислав Горун), женщины до 61 кг
- 11: 30 - 16:20. Комбайн, женщины
- 12:15 - 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба - 53 кг. Вольная борьба, 74 кг, 125 кг (Александр Хоцяновский)
- 13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 5000 м, эстафета 4х100. Женщины - 400 м, 1500 м, эстафета 4х100 (Украина), копье, шест
- 13:00 - 15:10. Хоккей на траве. женский финал
- 13: 30-16: 40. Мужчины, командный турнир.
7 августа (34 комплекта медалей)
- 1:30 - 10:00. Гольф. Личное первенство, женщины
- 3:00. Легкая атлетика. Марафон, женщины
- 3:30 - 7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - С-1 1000 м (Павел Алтухов), К-4 500 м. Женщины - С-2 500 м (Анастасия Четверикова/Людмила Лузан), К-4 500 м
- 4:00 - 6:50. Пляжный волейбол. мужской финал
- 5:30-7: 30. Баскетбол, мужской финал
- 8:00 - 10:00. Бокс. Финал. Мужчины, 52 кг, 75 кг. Женщины 51 кг, 69 УК
- 8:00 - 14:35. Каратэ. Кумите мужчины свыше 75 кг, женщины свыше 61 кг
- 8:30 - 14:15. Современное пятиборье. Мужчины
- 9:00 - 10:30. Прыжки в воду. Мужчины, 10 м, индивидуальные прыжки (Алексей Середа)
- 9:20 - 12:00. Художественная гимнастика. индивидуальное многоборье
- 9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Мужской мэдисон
- 10: 30-12: 20. Водное поло, женский финал
- 12:15 - 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба - 50 кг (Оксана Ливач). Вольная борьба - 65 кг, 97 кг
- 12: 50. Легкая атлетика. Мужчины - 1500 м, эстафета 4х400 м, копье. Женщины-10000 м, эстафета 4х400 м (Украина), высота (Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко)
- 13:00 - 15:20. Конный спорт, командный конкур
- 13: 00-16: 30. Бейсбол
- 13:30 - 15:00. Артистическое плавание. Команда (Украина)
- 14:30 - 16:30. Футбол, мужской финал
- 15:00 - 17:30. Гандбол, мужской финал
- 15: 15-17: 45. Волейбол, мужской финал.
8 августа (13 комплектов медалей)
- 3:00. Легкая атлетика. Мафарон, мужчины (Александр Ситковский, Николай Нижник, Богдан-Иван Городиский)
- 4:00 - 7:15. Велоспорт, трек. Мужской кейрин, женский спринт, женский омниум
- 5: 00-6: 55. Художественная гимнастика, групповое многоборье
- 5:30 - 8:00. Баскетбол, женский финал
- 7:30 - 10:00. Волейбол, женский финал
- 8:00 - 10:00. Бокс. Мужчины - 63 кг, свыше 90 кг. Женщины - 60 кг, 75 кг
- 9:00 - 11:30. Гандбол. женский финал
- 10: 30-12:20. Мужской финал.