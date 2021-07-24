На Олимпиаде в Токио завоевали первые медали: кто эти спортсмены

Стали известны имена спортсменов, которые завоевали первые медали на Олимпийских играх 2020 в Токио. Уже состоялся финал по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин.
Информация о первых Олимпийских медалистах - в материале РБК-Украина.
Так, соревнования по пулевой стрельбе стартовали в 2:30 по киевскому времени. Они проводятся среди мужчин и женщин.
Финальные соревнования среди мужчин начнутся в 9:30. Там будет представлена и украинская сборная.
"Украинец Павел Коростылев с четвертым результатом выходит в финал стрельбы из пневматического пистолета 10 м", - сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Напомним, сегодня на Олимпиаде стартовал первый медальный день. Украина имеет реальные шансы на "золото".
Подробнее о расписание соревнований Олимпиады читайте в материале РБК-Украина.
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