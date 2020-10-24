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Больничные койки в Украине заняты на 61,7%, - Минздрав

Автор: РБК-Украина

По состоянию на 24 октября больничные койки в Украине для пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом заняты на 61,7%. Хуже ситуация выглядит в Одесской и Запорожской областях.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, во всех областях, кроме Херсонской, загруженность коек выше 50%. Самая плохая ситуация с загруженностью больниц в Одесской (79,4%) и Запорожской (76,1) областях.

Также в Украине нет ни одной области, готовой к ослаблению карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране этот показатель составляет 213,1 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Хмельницкой и Черновицкой областях.

Напомним, ранее Кабинет министров изменил подход к формированию медицинских бригад во время лечения коронавируса.

Кроме того, в Минздраве хотят уточнить критерии выздоровления пациента от COVID-19.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса.

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