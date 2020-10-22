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В Украине не планируют вводить строгий карантин, - Зеленский

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 13:25
В Украине не планируют вводить строгий карантин, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.

Об этом в интервью четырем телеканалам заявил президент Владимир Зеленский, передает "ТСН".

Он добавил, что сейчас уделяется максимум усилий относительно вопросов дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если количество новых заболеваний коронавирусом превысит 9,5 тысячи случаев в сутки.

При этом в Минздраве сообщали, что введение локдауна рассматривают лишь в качестве резервного варианта. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в Украине невозможен жесткий карантин.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые подтвердили более 7 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 322 879 человек. Сейчас активными больными в стране остаются почти 182 тысяч пациентов.

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