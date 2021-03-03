Starship не полетел: Маск назвал причину и анонсировал новую попытку

Основатель компании SpaceX Илон Маск объяснил, почему не состоялся запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Маск. Он также анонсировал повторную попытку запуска прототипа SN10 в среду, 3 марта.
Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.
По словам Маска, прерывание пуска прототипа Starship произошло из-за слишком строгих настроек параметров корабля. Компания исправит этот недостаток для новой попытки запуска.
"Увеличим предел тяги и переработанное топливо для очередной попытки полета сегодня", - заявил он.
Добавим, что во время трансляции попытки запуска прототипа Starship представитель SpaceX сказал, что повторный запуск корабля может состояться через два часа. У компании есть окно для испытаний до 2:00 ночи по киевскому времени.
Напомним, первая попытка запуска десятого прототипа Starship была неудачной. Корабль не поднялся в воздух, поскольку его запуск отменили сразу после зажигания двигателей.
Добавим, вероятность того, что испытания десятого прототипа Starship закончатся катастрофой, оценивают в 40%. Предыдущие два прототипа Starship взорвались во время посадки.