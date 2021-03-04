SpaceX согласилась запустить украинский спутник. В Раде назвали стоимость услуги

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1. Договоренности о запуске были достигнуты на прошлой неделе во время переговоров с компанией.

Об этом рассказал глава парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха на странице в Facebook .

Переговоры между комитетом экономического развития при участии команды Госкосмоса с SpaceX длились с декабря 2020 года. На прошлой неделе компания Маска дала согласие на запуск спутника за 1 миллион долларов.

"Условия контракта предварительно согласованы и у Украины теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с американской компанией. Цена контракта - 1 млн долларов, что является очень приятной для Украины ценой и в восемь ниже той, которая была запланирована с самого начала", - заявил нардеп.

Кроме того, помощник главы комитета экономического развития Евгений Рокитский рассказал РБК-Украина, что SpaceX подтвердила возможность запуска спутника Сич 2-1 в декабре 2021 года. Спутник выведет на орбиту ракетоноситель Falcon 9.