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SpaceX согласилась запустить украинский спутник. В Раде назвали стоимость услуги

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 21:21
SpaceX согласилась запустить украинский спутник. В Раде назвали стоимость услуги Фото: SpaceX (flickr.com/lordjumper)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1. Договоренности о запуске были достигнуты на прошлой неделе во время переговоров с компанией.

Об этом рассказал глава парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха на странице в Facebook.

Переговоры между комитетом экономического развития при участии команды Госкосмоса с SpaceX длились с декабря 2020 года. На прошлой неделе компания Маска дала согласие на запуск спутника за 1 миллион долларов.

"Условия контракта предварительно согласованы и у Украины теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с американской компанией. Цена контракта - 1 млн долларов, что является очень приятной для Украины ценой и в восемь ниже той, которая была запланирована с самого начала", - заявил нардеп.

Кроме того, помощник главы комитета экономического развития Евгений Рокитский рассказал РБК-Украина, что SpaceX подтвердила возможность запуска спутника Сич 2-1 в декабре 2021 года. Спутник выведет на орбиту ракетоноситель Falcon 9.

Напомним, в феврале вице-премьер Олег Уруский заявил, что Украина планирует в этом году вывести на орбиту собственный спутник Сич 2-1.

Позже Уруский рассказал, что Украина выбрала американскую компанию SpaceX для запуска спутника Сич 2-1 на орбиту. Он также рассказал о технических переговорах с компанией.

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