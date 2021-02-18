"Семь минут ужаса": марсоход NASA успешно сел на Марс

Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса". За семь минут марсоход вошел в атмосферу Марса, затормозил падение, выпустил парашют, выбрал место приземления и сел на поверхность планеты.

Во время посадки марсоход Perseverance делал снимки Марса, которые пришлет в центр NASA. Американское космическое агентство должно опубликовать снимки на официальном сайте.

Аппарат будет изучать геологию Марса и историю его эволюции, а также искать следы возможной древней жизни. Также аппарату поручено выполнить забор образцов грунта для доставки на Землю в будущем.

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После успешной посадки марсоход Perseverance прислал NASA первые изображения с поверхности Марса. Космическое агентство опубликовало изображения на своей странице в Twitter.