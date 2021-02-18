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"Семь минут ужаса": марсоход NASA успешно сел на Марс

Автор: Дмитрий Левицкий

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA сегодня, 18 февраля, совершил успешную посадку на Марс. Аппарат будет изучать поверхность "красной планеты".

Посадка марсохода Perseverance транслировалась в YouTube.

Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса". За семь минут марсоход вошел в атмосферу Марса, затормозил падение, выпустил парашют, выбрал место приземления и сел на поверхность планеты.

Во время посадки марсоход Perseverance делал снимки Марса, которые пришлет в центр NASA. Американское космическое агентство должно опубликовать снимки на официальном сайте.

Аппарат будет изучать геологию Марса и историю его эволюции, а также искать следы возможной древней жизни. Также аппарату поручено выполнить забор образцов грунта для доставки на Землю в будущем.

Обновлено.

После успешной посадки марсоход Perseverance прислал NASA первые изображения с поверхности Марса. Космическое агентство опубликовало изображения на своей странице в Twitter.

Напомним, 9 февраля космический зонд "Надежда" ОАЭ успешно вышел на орбиту Марса. Это первый арабский космический аппарат, который добрался до орбиты Марса.

Как писало РБК-Украина, вслед за арабским космическим аппаратом на орбиту Марту вышел китайский зонд Tianwen-1.

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